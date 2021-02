Fotógrafo descobre pinguim amarelo 'nunca antes visto' na Geórgia do Sul

Um fotógrafo de vida selvagem acredita ter descoberto um animal "nunca antes visto": um pinguim amarelo.Yves Adams, um fotógrafo de 43 anos dedicado à vida selvagem, estava numa excursão pela Antártida e pelo sul do Atlântico quando descobriu o animal nas ilhas da Geórgia do Sul, em dezembro de 2020.Segundo o Metro, Yves avistou o animal amarelo que se distinguia no meio de 120 mil pinguins pretos e brancos. O pinguim é portador de uma condição de albinismo que resulta na perda parcial de pigmentação animal."Eu nunca tinha visto ou ouvido falar de um pinguim amarelo. Foi uma experiência única", disse o fotógrafo, citado pelo Metro.