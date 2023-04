Fotógrafo recusa prémio e admite que imagem a concurso foi criada com inteligência artificial

Um fotógrafo alemão recusou receber o prémio do Sony World Photopraphy Award depois de revelar que o trabalho a concurso tinha sido concebido através de inteligência artificial (IA). Boris Eldagsen explicou que utilizou a imagem para testar o concurso e abrir uma discussão sobre o futuro da fotografia."O mundo da fotografia precisa de uma discussão aberta. Uma discussão sobre o que queremos e o que não queremos considerar fotografia", disse Eldagsen.O alemão venceu na categoria criativa do Sony World Photopraphy Award. A imagem que o fotógrafo decidiu levar a concurso retratava a preto e branco duas mulheres de diferentes gerações.Boris Eldagsen disse que tinha curiosidade em saber se este tipo de concursos estaria preparado para distinguir aquilo que era uma imagem criada por IA e o que era uma imagem captada por uma câmara. "Cheguei à conclusão de que não", sublinhou."As imagens de IA e a fotografia não deveriam competir umas com as outras num prémio como este. São entidades diferentes. A Inteligência artificial não é fotografia. Por conseguinte, não aceitarei o prémio", salientou o fotógrafo, citado pela BBC.A empresa explicou que Boris Eldagsen foi eliminado do concurso após a revelação."Os prémios sempre foram e continuarão a ser uma plataforma para defender a excelência e habilidade dos fotógrafos e artistas que trabalham no meio", defendeu aquela organização.