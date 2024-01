Fotojornalista bielorrusso incorre em 6 anos de prisão por cobertura de protestos

O fotojornalista bielorrusso Alyaksandr Zyankou, acusado pelas autoridades de "participação num grupo extremista" por cobrir protestos anti-regime, incorre numa pena de seis anos de prisão num caso cujo julgamento teve esta sexta-feira início no Tribunal de Minsk.

Citada pela AP, a Associação Independente de Jornalistas da Bielorrússia relatou como o estado de saúde de Zyankou, detido desde junho, se tem deteriorado.

"Zyankou estava apenas a tirar fotografias para relatar as repressões brutais na Bielorrússia, mas as autoridades odeiam qualquer pessoa que fale ou tire imagens de terror político no país", segundo o dirigente da associação, Andrei Bastunets.