Fotos com traficantes embaraçam Juan Guaidó

O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, está no centro de uma tempestade política após virem a público duas fotografias em que aparece a posar sorridente ao lado dos líderes de um grupo narcotraficante paramilitar colombiano. O regime de Nicolás Maduro, que publicou as fotos, garante que são a prova da ligação de Guaidó ao narcotráfico.As imagens foram divulgadas na televisão pelo ‘número dois’ do regime chavista, Diosdado Cabello, e mostram Guaidó ao lado de Albeiro ‘Brother’ Quintero e John ‘Menor’ Contreras, chefes do grupo narcotraficante Los Rastrojos.As fotos foram tiradas a 22 de fevereiro, o dia em que Guaidó atravessou clandestinamente a fronteira entre a Venezuela e a Colômbia para assistir ao concerto de solidariedade para com o povo venezuelano organizado na cidade colombiana de Cúcuta.Para o fazer, o líder opositor e os seus colaboradores tiveram de recorrer às ‘trochas’, caminhos secundários através da selva onde a vigilância é menor.Muitos destes caminhos são controlados por narcotraficantes e milícias armadas e, segundo o gabinete de Guaidó, foi precisamente ao atravessar um posto de controlo de um destes grupos que os dois homens pediram para tirar uma fotografia com o político. "Estas pessoas pediram para tirar uma selfie, não sabíamos quem eram.O presidente Guaidó não costuma pedir a identificação a todas as pessoas que lhe pedem para tirar uma foto", justificou esta sexta-feira o seu porta-voz.