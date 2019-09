Fotos do regresso às aulas no Iémen retratam cenário de guerra do país

Fotos partilhadas nas redes sociais no passado sábado mostram o cenário do regresso às aulas de uma escola primária na cidade de Taiz, no Iémen. As imagens revelam que a guerra no país não impede o desejo de aprender.

As fotografias publicadas pelo fotógrafo Ahmed Al-Basha no Twitter, dão a conhecer o cenário de uma sala de aula no Iémen. Durante a aula, as crianças ouvem atentamente o professor. Ao redor dos alunos, aquilo que se apresentava como uma escola primária normal, é agora um edifício em ruínas devido a um bombardeamento aéreo resultado do conflito armado que dura há já mais de quatro anos.

Na legenda das fotos, o fotógrafo descreve as imagens da seguinte forma:

"Uma sala de aula na escola primária de Al-Wafa em Taiz, Jabal Habashi. A escola foi destruída pela guerra no Iémen e continua próxima do local de conflito. Contudo, a educação prossegue."





A Classroom in Al-Wafa School in #Taiz, Jabal Habashi , The school was destroyed by war in #Yemen and is still close to the fighting However, education continues . pic.twitter.com/tk2j1v2hLE — ???? ?????? Ahmed Basha (@Basha__) 7 de setembro de 2019









A guerra civil Iemenita é um conflito entre duas entidades que reivindicam constituir o governo, juntamente com os seus apoiantes. O conflito tem sido marcado por massacres, excessos e a violação de direitos humanos.

De acordo com a Vanity Fair, desde que se iniciou o conflito armado, em 2015, já foram registadas pelo menos 10000 mortes e cerca de 60000 feridos. A Organização das Nações Unidas (ONU) refere que o país enfrenta uma das piores crises humanitárias da história e as crianças são as principais vítimas do conflito.