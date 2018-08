Imagens inéditas revelam preparativos do atentado de Barcelona de 2017

Terroristas prepararam explosivos. Rebentamento acidental levou a ataque com carrinha, que matou 13.

Nas imagens é possível ver a cara dos terroristas e a preparação dos explosivos artesanais numa casa em Alcanar, Tarragona.



Os terroristas posaram para as fotos enquanto tratavam dos preparativos do atentado. Nas fotos estão dezenas de botijas de gás butano, sacos com material explosivo e os cintos que cada um dos terroristas ostentava.



Os terroristas visitaram Paris meses antes do atentado em Barcelona. Uma das fotos mostra Omar Hichamy, um dos terroristas, perto da Torre Eiffel.



O atentado acabou por não correr como planeado. Os terroristas pretendiam fazer explodir uma carrinha cheias de botijas de gás no centro da cidade, mas uma explosão acidental na casa onde preparavam o atentado matou um dos conspiradores -uma mulher - feriu outros seis e fez abortar o plano inicial.



O ataque acabou por acontecer um dia depois, a 17 de agosto de 2017, com um terrorista a investir contra a multidão com uma carrinha, na zona pedonal das Ramblas, e a matar 13 pessoas.









