A resposta inicial do Reino Unido à pandemia de Covid-19 foi “um dos piores fracassos de saúde pública de todos os tempos” e pode ter custado centenas ou milhares de vidas. Esta é a conclusão de um relatório elaborado pelas comissões parlamentares britânicas de Saúde e de Ciências, liderado por dois ex-ministros conservadores, que critica o governo de Boris Johnson pela demora em impor o confinamento e por ter seguido a estratégia da imunidade de grupo, permitindo que o vírus alastrasse pela população.









A decisão de só decretar o confinamento a 23 de março de 2020, dois meses após os primeiros casos, é considerada como um erro “muito grave”. O relatório aponta também falhas ao aconselhamento científico: “Esta abordagem lenta e gradual não foi negligente nem refletiu atrasos burocráticos (...). Foi uma política deliberada, proposta por conselheiros científicos e adotada pelos governos de todas as nações do Reino Unido”, lê-se no relatório ‘Coronavírus: Lições aprendidas até agora’, que tem 150 páginas e depoimentos de mais de 50 testemunhas.

Em resposta, o ministro da presidência do Conselho de Ministros disse que o governo seguiu o aconselhamento científico e iniciou a vacinação rapidamente. A vacinação constitui, de resto, o único ponto positivo do relatório. O Reino Unido deverá ultrapassar esta quarta-feira as 138 mil mortes por Covid-19, o pior registo na Europa e o oitavo a nível mundial.