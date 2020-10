Current scene at Lyon Part-Dieu railway station as a woman carrying multiple bags shouting 'Allahu akbar' and threatening to blow them up. pic.twitter.com/xOlTsSMIGO — Dogz Bollox Right Wing News (@Bollocks_Dogz) October 22, 2020

Uma ameaça de bomba numa estação de comboios de Part-Dieu em Lyon, França, obrigou à evacuação do espaço e à mobilização de um forte dispositivo policial. Na origem da ameaça está uma mulher que ameaçou fazer explodir um embrulho que transportava. A mulher gritava "Allah-u-Akbar" (Deus é grande em árabe) e foi isolada pela polícia, indicou o diário Le Progrès.A área foi isolada e as autoridades pedem que a população não se aproxime do local.A mulher foi detida no seguimento da operação.Em atualização