França adormeceu às 21 horas após recolher obrigatório mas houve quem não cumprisse

O presidente francês Emmanuel Macron decretou esta quarta-feira o recolher obrigatório entre as 21h00 e as 06h00 em Île-de-France e outras oito grandes metrópoles francesas - Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-Marseille, Rouen e Grenoble - onde o número de casos de Covid-19 tem registado um maior aumento.A medida entrou em vigor este sábado e terá a duração de, pelo menos, seis semanas. Não foi, no entanto, uma medida aceite pela maioria.