França alarga recolher obrigatório a 46 milhões de pessoas devido à Covid-19

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou esta quinta-feira que o recolher obrigatório vai ser alargado a mais 38 departamentos de França a partir de sábado, abrangendo 46 milhões de pessoas, dada a grave evolução da pandemia.

"A situação é grave", disse o chefe do governo francês ao anunciar, em conferência de imprensa, a extensão do recolher obrigatório, que vigora entre as 21h00 e as 06h00.

Jean Castex evocou uma progressão "rápida e muito preocupante da pandemia" no país, que se traduziu num aumento numa semana de 40% da taxa de incidência (casos confirmados por 100.000 habitantes) para os atuais 251.