Duas pessoas morreram esta segunda-feira devido ao coronavírus no norte de França. O número de mortes no país eleva para quatro.A informação foi divulgada pelo jornal Le Parisien, que citou fontes como Philippe Marini, autarca da cidade de Compiegne."De acordo com as últimas informações que tenho, houve mais duas mortes no hospital de Compiegne", afirmou Philippe Marini.O Ministério da Saúde francês não prestou até ao memento declarações.Em atualização