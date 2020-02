Turista chinês morre em França com coronavírus. É a primeira vítima na Europa

A China anunciou este sábado a morte de 143 pessoas nas últimas 24 horas no país devido ao coronavirus Codiv-19, elevando para 1.523 o número de vítimas mortais da epidemia na China continental.





Morreu a primeira vítima de Coronavírus em França, o caso foi dado a conhecer pela ministra da saúde francesa este sábado.A vítima é um turista chinês de 80 anos que estava em França, é a primeira morte confirmada na Europa devido ao vírus mortal da China. Tinha chegado a França no passado dia 16 de janeiro e estava em quarentena no hospital desde dia 25 do mesmo mês.Até ao momento, apenas três pessoas tinham morrido vítimas de Coronavírus fora da China - em Hong Kong, Filipinas e no Japão.De acordo com a Comissão Nacional de Saúde, o número de infetados no interior da China (que exclui Macau e Hong Kong) cresceu 2.641, para 66.492. No mesmo período em análise, 1.373 pessoas receberam alta hospitalar.