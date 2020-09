França com menos 215 mil postos de trabalho no segundo trimestre do ano

A França regista a perda de 215.200 postos de trabalho durante o segundo trimestre, nos setores público e privado, anunciou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística francês.

No setor privado, perderam-se 158.200 postos de trabalho, uma queda de 0,8%, e, no setor público, há 57.100 novos desempregados, correspondendo a uma descida de 01% em relação ao trimestre anterior.

O setor privado já tinha sido seriamente afetado no primeiro trimestre do ano com a perda de 499.700 postos de trabalho.

O Instituto Nacional de Estatística (Insee) refere em comunicado que as atuais perdas são comparáveis aos níveis registados no final de março de 2017, um ano em que "foram destruídos" 572.900 empregos, entre os quais 513.800 no setor privado.