O esforço de vacinação em França continua com a abertura à imunização para todas as pessoas com mais de 55 anos com a vacina AstraZeneca, esta segunda-feira, embora o número de pessoas internadas em estado grave continue a subir.

Até ao final da semana, as pessoas com mais de 55 anos vão também ser vacinadas com a vacina da Pfizer.

A partir de maio, a vacinação em França vai estender-se às pessoas com mais de 50 anos e a partir de junho a toda a população.