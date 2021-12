França intensifica investigações a certificados digitais falsos

A proliferação de certificados digitais falsos em França está a levar as autoridades a intensificar as investigações, tendo já abertos 400 inquéritos e detido mais de uma centena de pessoas, informaram este sábado as autoridades.

De acordo com a equipa do ministro do Interior francês, circulam em França 110.000 certificados digitais covid-19 falsos desde que o sistema foi introduzido no verão.

Uma rede que recuperava os identificadores dos farmacêuticos no website da Ordem Nacional de Farmacêuticos conseguiu vender entre 5.000 e 10.000 certificados falsos com um lucro de cerca de dois milhões de euros.