França levanta parcialmente o anonimato de dadores de esperma e óvulos

Em França, a partir de setembro, conhecer os pais biológicos será um processo mais fácil para as crianças nascidas a partir de doações de espermatozoides ou óvulos. Para facilitar, os dadores terão de consentir que a sua identidade seja divulgada aos seus filhos, no futuro.

A notícia está a ser avançada pelo jornal espanhol El Mundo, que informa que está a ser criada uma comissão para ajudar os adultos que estão, neste momento, à procura dos pais biológicos.







"Esta reforma era inevitável, pois acompanha uma mudança na sociedade", diz Florence Eustache, vice-presidente da Federação CECOS, que reúne as equipas multidisciplinares que monitorizam a doação de gâmetas e a procriação medicamente assistida nos hospitais franceses.



