França multa incumprimento do teletrabalho até 1.000 euros por funcionário

A ministra francesa do Trabalho, Elisabeth Borne, anunciou esta quinta-feira que multas podem chegar até 1.000 euros por trabalhador para as empresas que não cumpram a imposição de teletrabalho de pelo menos três dias por semana, devido à doença covid-19.

"Queremos um sistema que seja mais dissuasivo", disse a ministra numa entrevista ao canal LCI, ressalvando que as multas não podem ultrapassar 50 mil euros por empresa.

Esta medida consta de um projeto em análise na Assembleia Nacional e tem entrada em vigor prevista para 15 de janeiro, tendo as associações de pequenas e médias empresas (PME) reagido contra esta iniciativa, exigindo medidas de acompanhamento do Governo e recusando a escolha da via das sanções.