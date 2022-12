França multa Microsoft em 60 milhões de euros pela má gestão das 'cookies'

As autoridades francesas anunciaram esta quinta-feirauma multa de 60 milhões de euros contra a empresa norte-americana Microsoft pela forma de gestão nas autorizações das etiquetas de software ('cookies').

As 'cookies' são etiquetas de software guardadas no computador através do navegador, retendo informação relacionada com as preferências do utilizador, não devendo incluir, os dados pessoais.

A Comissão Nacional de Informática de França explicou em comunicado que o gigante informático norte-americano não instituiu o sistema de rejeição das 'cookies' e que, segundo o organismo é tão fácil de aplicar como a função de aceitar - através da página de internet bing.com (Microsoft).