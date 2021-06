França passa hoje a nova fase de desconfinamento

As pessoas em França vão passar, a partir desta quarta-feira, a poder comer no interior dos restaurantes, voltar aos ginásios e o recolher obrigatório passa a ser às 23h00, sendo esta a última etapa antes do regresso à vida normal no dia 30 de junho.

O regresso aos cafés e restaurantes aconteceu no dia 19 de maio, mas apenas no que diz respeito às esplanadas. O regresso ao interior dos restaurantes era muito aguardado pelos restaurantes, especialmente em grandes cidades, já que nem todos têm possibilidade de ter uma esplanada, mesmo com as autarquias a facilitarem as autorizações.

No interior dos restaurantes não poderá haver mesas com mais de seis lugares e o número de clientes está limitado a metade da lotação antes da pandemia. A partir de 30 de junho estas medidas deixam de estar em vigor.