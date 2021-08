França pede aos EUA que permaneçam com tropas em Cabul o tempo necessário

A França quer que os Estados Unidos permitam e facilitem a evacuação dos cidadãos dos países aliados e de todos os afegãos cujas vidas corram perigo de Cabul, prolongando a operação no aeroporto com maior coordenação.

Numa entrevista publicada hoje pelo Le Journal de Dimanche, o ministro da Europa e dos Assuntos Estrangeiros de França, Jean-Yves Le Drian, relatou as exigências feitas na sexta-feira aos EUA na reunião da NATO sobre a crise afegã, insistindo que não deve haver precipitação.

O governante afirmou que as forças e diplomatas franceses permanecerão no aeroporto de Cabul enquanto este estiver aberto e que podem ficar seguros, porque além da "prioridade" de retirar "alguns franceses" que permanecem no país, a sua "responsabilidade moral" é retirar os "afegãos ameaçados por causa de seus compromissos anteriores".