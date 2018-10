França quer legislar o direito de voto e matrimónio a pessoas com deficiências

Adultos sob tutela vão poder exercer o direito ao voto, ao casamento e ao divórcio.

Por Lusa | 09:11

A Secretaria de Estado para as Pessoas Incapacitadas do governo francês anunciou esta quinta-feira que os adultos sob tutela vão poder exercer o direito ao voto, ao casamento e ao divórcio, não podendo ser privados nem pela família nem pelos tribunais.

"Trata-se de uma medida que pretende remeter as pessoas com deficiências à cidadania", disse a ministra Sophie Cluzel no dia em que se realiza uma reunião ministerial sobre a matéria.

O objetivo da medida pretende que "todos possam votar, no limite, a partir das próximas eleições municipais de 2020", disse Cluzel em entrevista à publicação Parisien-Aujourd'hui.