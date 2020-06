França reabre fronteiras externas ao Espaço Schengen a 1 de julho

França vai reabrir as fronteiras externas ao Espaço Schengen em 01 de julho, seguindo a recomendação da Comissão Europeia, embora o vá fazer de forma progressiva, dependendo da situação sanitária do país, indicou o Governo francês.

Numa declaração conjunta, o Ministério do Interior e o Ministério dos Negócios Estrangeiros de França confirmaram a reabertura progressiva dessas fronteiras, o que também será feito de acordo com as modalidades que foram estabelecidas a nível europeu.

Além disso, o executivo francês confirmou que em 15 de junho, de acordo com a "evolução favorável da situação da saúde em França e na Europa", o país levantará restrições à circulação dentro das fronteiras internas da Europa (terrestre, aérea e marítima).