A França registou hoje 138 mortes por covid-19 e atingiu um novo recorde, no que se refere a internamentos em cuidados intensivos em 2021, com 4.406 doentes, indicaram as autoridades de saúde.

Depois de vários dias sem publicar os dados, devido a problemas informáticos, a atualização de hoje situa o número total de vítimas pelo novo coronavírus em França em 92.102.

Nos últimos dias, o número de infeções na França teve um ligeiro aumento, com 178.223 novos casos na última semana.