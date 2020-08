França regista quase 4.800 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas

França registou 4.771 novos casos da doença covid-19 nas últimas 24 horas, um dos números mais elevados depois do fim do confinamento, segundo as autoridades francesas.

Apenas esta semana foram identificados 18.638 novos casos, mostrando que a taxa de positividade na realização de testes é agora os 3,3%. No total, desde o início da pandemia, já foram identificados 229.814 casos em França.

Ainda nas últimas 24 horas foram registados 12 mortos em meio hospitalar, elevando o total de óbitos para 30.480.