França retém avião com 303 indianos a bordo por suspeitas de tráfico humano

A França reteve um voo com destino à Nicarágua, que transportava 303 passageiros indianos, e foi aberto um inquérito judicial sobre as condições e objectivos da viagem, informaram esta sexta-feira as autoridades locais da região oriental de Marne, segundo a Reuters.Uma unidade especializada em crime organizado está a investigar suspeitas de tráfico de seres humanos e deteve duas pessoas para interrogatório, informou o Ministério Público de Paris, acrescentando que as autoridades tinham sido avisadas por um informador anónimo.O voo, efetuado pela companhia romena Legend Airlines, tinha partido do Dubai e aterrado no pequeno aeroporto de Vatry na tarde desta quinta-feira para uma escala técnica, quando a polícia interveio, informou o gabinete do prefeito de Marne num comunicado.A companhia aérea e o Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano não responderam aos pedidos de comentário da Reuters.