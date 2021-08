O número de doentes com Covid-19 nas unidades de cuidados intensivo em França ultrapassou este domingo os 1.100, três dias depois de se ter situado acima de mil, indicaram as autoridades sanitárias do país.

No total, são 1.139 os pacientes que se encontram hospitalizados nestas unidades, sendo que, nas últimas 24 horas, se registaram 69 novas entradas.

Segundo dados das autoridades de saúde francesas, foram registadas 18 mortes nas últimas 24 horas, bem como 19.600 novos casos.