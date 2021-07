França soma quase sete mil novos casos de Covid-19 e mais 54 mortes, com recorde de vacinações

A França contabilizou mais 54 mortes e 6.954 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, acima dos cerca de 4.000 registados há uma semana e mais do triplo da média reportada em junho, indicaram hoje fontes sanitárias francesas.

Nos hospitais, contudo, a pressão continua estável e com uma tendência de descida, com 7.076 doentes internados (menos 61 do que segunda-feira), 933 deles em unidades de cuidados intensivos (menos 24).

O total de mortes associadas ao novo coronavírus desde o início da pandemia em França, em fevereiro de 2020, subiu para 111.407, entre os mais de 5,8 milhões de casos.