França tem mais de 30 mil pessoas hospitalizadas devido à pandemia da Covid-19

Os números da doença covid-19 em França continuam a aumentar e já há 30.639 pessoas hospitalizadas, um aumento de 732 pessoas em comparação com a véspera, segundo divulgaram hoje as autoridades sanitárias gaulesas.

Destes pacientes admitidos nos hospitais, há agora 5.626 em estado grave e internados em unidades de cuidados intensivos, um aumento de 193 pessoas face a segunda-feira.

Este aumento do número de pessoas hospitalizadas acontece na altura em que o país entra no terceiro período de confinamento generalizado a todo o território. Desde segunda-feira que as deslocações permitidas são apenas a 10 quilómetro do domicílio, exceto em casos de trajetos essenciais ou trabalho.