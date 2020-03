França utiliza TGV para transportar doentes infetados com coronavírus

O Estado francês utilizou esta quinta-feira pela primeira vez o comboio de alta velocidade (TGV) para transferir pessoas infetadas com o novo coronavírus.

Os primeiros pacientes da zona leste do país foram embarcados às 08h30 (07h30 em Lisboa).

De acordo com a agência France-Presse, durante a madrugada as ambulâncias transportaram os doentes para a estação de caminhos de ferro de Estrasburgo, a principal cidade da Alsácia, uma região particularmente afetada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).