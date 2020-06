França vai deixar de usar técnica policial que levou à morte de George Floyd

O ministro do Interior de França anunciou hoje que a polícia francesa vai deixar de utilizar a técnica de controlo que levou à asfixia de George Floyd, como parte de uma política de "tolerância zero" com o racismo.

Christophe Castaner anunciou que "o método de prender o pescoço através de estrangulamento será abandonado e deixará de ser ensinado nas academias de polícia".

"Nenhum racista pode envergar dignamente o uniforme da polícia ou da 'gendarmerie'", disse o ministro numa conferência de imprensa, depois das manifestações de milhares de pessoas em França contra o racismo e a violência policial, no contexto dos protestos globais pela morte do negro norte-americano George Floyd e de novos dados relativos a um caso ocorrido em França em 2016.