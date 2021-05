O Governo francês vai impor uma quarentena obrigatória a quem viajar para o país a partir do Reino Unido devido à propagação da variante inicialmente detetada na Índia no outro lado do Canal da Mancha.

O anúncio foi feito por Gabriel Attal, porta-voz do Governo, à saída do Conselho de Ministros.

Os pormenores sobre a duração desta quarentena e a sua imposição vão ser dadas pelas autoridades sanitárias até ao final do dia.