França vai usar vacina Covid da Astrazeneca só em maiores de 55 anos

A informação surge um dia depois da Agência Europeia de Medicamentos confirmar que o uso do fármaco é seguro e eficiente, embora possa aumentar o risco de trombose. 55ou mais", disse o ministro da Saúde, Olivier Veran, na rede social Twitter.A informação surge um dia depois da Agência Europeia de Medicamentos confirmar que o uso do fármaco é seguro e eficiente, embora possa aumentar o risco de trombose.

A França retomou o uso da vacina Covid da Astrazeneca no país mas as autoridades de saúde recomendam o fármaco só em pessoas com mais de 55 anos, avança a Bloomberg.