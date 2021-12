França vai vacinar contra a Covid-19 crianças dos 5 aos 11 anos com doença grave

A autoridade de saúde francesa (HAS) emitiu uma recomendação para a vacinação contra a Covid-19 de crianças dos 5 aos 11 anos que sofram de doenças graves e de crianças que vivam com pessoas imunocomprometidas ou vulneráveis não protegidas pela vacinação.Além disso, o HAS recomenda fortalecer a prevenção da transmissão nas escolas, com a manutenção de medidas como a ventilação regular das instalações e realização periódica de testes à Covid-19.