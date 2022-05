França volta a ter uma primeira-ministra 30 anos depois

O presidente francês, Emmanuel Macron, elegeu esta segunda-feira a ministra do trabalho, Elisabeth Borne, como a nova primeira-ministra do país. Borne é a primeira mulher a ocupar o cargo desde 1992.



A decisão foi anunciada pelo Palácio do Eliseu, a residência oficial do presidente de França.





Elisabeth Borne, de 61 anos, serviu vários ministros socialistas antes de se juntar ao governo de Macron. Passa agora a ocupar o lugar de Jean Castex, que apresentou a demissão ao presidente Macron esta segunda-feira.O presidente de França, que foi reeleito em Abril, tinha dito que estava à procura de um primeiro-ministro com credenciais verdes e de política social. O nome de Borne já era apontado para o cargo.