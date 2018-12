Turista tailandês de 45 anos é uma das vítimas mortais do ataque em Estrasburgo

Anupong Suebsamarn, de 45 anos, levou tiro na cabeça quando visitava o mercado de Natal com a mulher.

Um turista tailandês é um dos três mortos confirmados oficialmente no tiroteio que ocorreu na terça-feira em Estrasburgo, França, informou o jornal local The Nation, confirmando um relato feito anteriormente por uma testemunha à emissora inglesa BBC.

Anupong Suebsamarn, de 45 anos, morreu vítima de um disparo na cabeça quando caminhava com a sua esposa pelo Mercado de Natal da cidade francesa, segundo representantes de uma associação de tailandeses em França citados pelo jornal The Nation. O casal estava a visitar França e tinha previusto viajar para Paris na quinta-feira.

O casal chegou no dia anterior a Estrasburgo, onde esta quarta-feira é esperada a chegada do embaixador da Tailândia em França, segundo indicou àquela organização a esposa do falecido, quando se encontrava no hospital.