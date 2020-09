Francesa detida na Índia ao filmar-se nua em ponte sagrada

Uma francesa, apenas identificada como Marie Hélène, foi detida pela polícia indiana na última quinta-feira, após publicar um vídeo no Instagram, com ela parcialmente nua, filmado numa ponte sagrada de Rishikesh.

O comissário da esquadra daquela cidade do norte da Índia justificou a detenção à agência France-Presse, explicando que foi pela ponte pedonal Lakshman Jhula que os deuses hindus Ram, o irmão Lakshman e a esposa Sita atravessaram o rio Ganges.

"A detida disse-nos que vendia colares de pérolas pela internet e que o vídeo tinha por objetivo promover o seu negócio", acrescentou o oficial.

À agencia de notícias gaulesa, Marie-Hélène explicou que se despiu parcialmente como forma de solidariedade para com as indianas e as turistas femininas, depois de ser alvo de assédio quando atravessou a ponte.

Marie-Hélène foi libertada sob fiança mas o seu telemóvel foi confiscado pelas autoridades locais. Caso venha a ser considerada culpada em tribunal, pode ser condenada até três anos de prisão.

A viver na cidade desde março, os passos da francesa já estavam a ser seguidos pelas autoridades policiais, depois de publicar, nas redes sociais, retratos de nus tirados no quarto do hotel onde residia.

Bastou ela publicar as imagens que tirou na ponte Lakshman Jhula para de imediato ser detida pela polícia.