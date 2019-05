Franceses raptados no Benim: “Resgatados do Inferno”

Os dois turistas franceses raptados por um grupo armado no Benim e resgatados sexta-feira num raide das Forças Especiais francesas agradeceram este sábado aos militares que os libertaram "do Inferno".Laurent Lassimouillas e Patrick Picque foram sequestrados a 1 de maio quando faziam um safari.Dois militares franceses morreram no resgate e o ministro francês da Defesa, Jean-Yves Le Drian, frisou a necessidade de os turistas seguirem os conselhos das autoridades.Os dois franceses foram raptados numa zona onde as viagens eram desaconselhadas devido ao risco de sequestro.