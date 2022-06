Franceses votam hoje, com maioria absoluta em risco para Macron

Os eleitores franceses deslocam-se este domingo às urnas para votar na segunda volta das eleições legislativas, após a coligação presidencial e a esquerda terem registado um empate técnico na primeira volta, colocando a maioria absoluta de Macron em risco.

As urnas vão estar abertas entre as 08h00 (07h00 de Lisboa) e as 18h00 nas áreas rurais e pequenas cidades, e até às 20h00 (19h00 em Lisboa) nas grandes cidades.

Estas eleições vão definir a composição da Assembleia Nacional francesa, depois de, nas últimas eleições legislativas, em 2017, o partido de Emmanuel Macron, 'La République en Marche', ter obtido uma maioria absoluta confortável, com 351 deputados num total de 577.