Francisco chega à Mongólia na primeira visita de um papa ao país

O papa Francisco chegou esta sexta-feira à Mongólia para uma visita de quatro dias, a primeira de um papa ao país, com uma das mais pequenas comunidades católicas do mundo, menos de 1500 pessoas.

Ao chegar ao aeroporto da capital, Ulan Bator, pelas 10h00 (03h00 em Lisboa), Francisco, que surgiu numa cadeira de rodas, foi recebido pela ministra dos Negócios Estrangeiros mongol, Battsetseg Batmunkh, e por uma jovem que lhe ofereceu iogurte seco, costume típico do país.

Francisco e Battsetseg Batmunkh encontraram-se depois durante alguns minutos numa sala do aeroporto, antes do papa, de 86 anos, se recolher à residência do cardeal da Mongólia, o italiano Giorgio Marengo, para descansar do voo de nove horas e meia.