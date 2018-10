Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Francisco proclama Papa Paulo VI santo

D. Óscar Romero, arcebispo de El Salvador que foi assassinado em 1980, também subiu aos altares do Mundo.

O Papa Francisco proclamou este domingo santos Paulo VI e o arcebispo de El Salvador, D. Óscar Romero. Paulo VI, que morreu em 1978, é o terceiro Papa que Francisco torna santo desde 2013, ano em que iniciou o seu pontificado. Antes, foi responsável pela canonização de João XXIII, falecido em 1963; e de João Paulo II, que morreu em 2005.



Na cerimónia, no Vaticano, Francisco usou o báculo, o pálio e o cálice de Paulo VI. De D. Óscar Romero envergou o cíngulo, cordão com que o sacerdote aperta a alva em volta da cintura, e que o mártir salvadorenho usou na missa por si celebrada a 24 de março de 1980, quando no altar foi morto a tiro. Durante a homilia, o Papa pediu a todos os responsáveis católicos que deixem de parte "as riquezas, os sonhos de funções e poderes".



Paulo VI, que autorizou a realização de missas em outras línguas além do Latim, foi proclamado beato em 2014, no mesmo ano em que ocorreu o seu segundo milagre. A intercessão de Paulo VI junto de Deus permitiu a cura inexplicável de um feto ao 5º mês de gestação. O primeiro ocorreu em 2001, também com uma grávida.



Chamado de "bispo dos pobres", D. Óscar Romero morreu como mártir. A 3 de fevereiro de 2015, o Papa Francisco reconheceu o seu martírio e a beatificação decorreu a 24 de maio. No mesmo dia, um salvadorenho pediu a intercessão do primeiro arcebispo da América Latina mártir para que salvasse a mulher, que estava grávida e doente e que foi submetida a uma cesariana. O bebé nasceu saudável e a mãe inexplicavelmente ficou curada, referiu D. Vincenzo Paglia, postulador da causa da canonização.



Na cerimónia, mais cinco beatos subiram aos altares: os padres italianos Francesco Spinelli e Vicenzo Romano; a freira alemã María Caterina Kasper; a freira espanhola Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús March Mesa e o leigo italiano Nunzio Sulprizio.



Defensor dos mais pobres é patrono mundial da Cáritas

D. Óscar Romero é patrono mundial da Cáritas, sendo evocada também em Portugal a sua memória. "A Cáritas, ao assumir como patrono o mártir salvadorenho, quis demonstrar que a sua missão não se limita em satisfazer as necessidades básica de subsistência mas, também, a defesa da justiça que não é praticada em favor dos mais vulneráveis", disse o presidente da Cáritas Portuguesa, Eugénio Fonseca.



Primeiro a visitar Fátima apresentou Lúcia ao Mundo

O Papa Paulo VI visitou o Santuário de Fátima a 13 de maio de 1967, por ocasião do meio século das Aparições da Virgem, sendo o primeiro a fazê-lo. Um dos momentos mais marcantes foi o encontro com a Irmã Lúcia, à data a última sobrevivente dos três videntes.



A visita do Sumo Pontífice deu uma projeção mundial ao Santuário mariano bem como à imagem da Irmã Lúcia, então com 60 anos. O Mundo procurava saber o terceiro segredo de Fátima.



PORMENORES

Dois homens unidos pela fé

D. Óscar Romero foi designado arcebispo de San Salvador por Paulo VI em 1977. El Salvador atravessava um dos períodos mais negros da história. As injustiças sociais levaram à Guerra Civil. Um ano após a escolha corajosa, Paulo VI morreu.



Papa que rejeitou a pílula

Paulo VI é lembrado como o Papa que disse "não" à pílula contracetiva em 1968, decisão que suscitou reações muito negativas, até no seio da Igreja. Foi também tal como o antecessor João XXIII um Papa que quis adaptar a Igreja ao seu tempo.



Riqueza impede o amor

Francisco teceu críticas à ambição: "A riqueza é perigosa e – di- -lo Jesus – torna difícil até mesmo salvar-se. O muito que temos e que ambicionamos sufocam-nos o coração".