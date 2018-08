Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo espanhol decide exumar cadáver de ditador após 43 anos

Franco vai deixar o Vale dos Caídos.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:55

O governo espanhol aprovou esta sexta-feira, em Conselho de Ministros, um decreto lei que prevê a exumação "urgente" do cadáver do ditador Francisco Franco do Vale dos Caídos.



O executivo do primeiro-ministro Pedro Sánchez dá 15 dias à família de Franco para decidir se quer assumir o processo e indicar o local para onde será transferido o cadáver. Se não o fizer, o governo tomará a seu cargo a transferência.



"É urgente porque já vamos tarde", afirmou a vice-presidente do governo, Carmen Calvo: "Um ditador não pode ter uma tumba de Estado numa democracia consolidada como a espanhola."



O executivo prevê que o processo administrativo, que se iniciará na próxima semana e que terá uma tramitação legal e parlamentar, deverá estar concluído antes do final do ano.



A medida, que chega 43 anos após a morte de Franco, mereceu críticas da oposição, que nega o caráter de urgência. O Partido Popular (PP), do ex-PM Mariano Rajoy, vai recorrer da decisão para o Tribunal Constitucional, mas não confirmou se votará contra no parlamento.



Quanto ao Cidadãos, criticou a decisão por decreto e anunciou que se vai abster na votação parlamentar, o que não basta para bloquear a medida.



Se os sete netos do ditador se encarregarem do processo o corpo deve ser enterrado no panteão familiar, no cemitério do Prado, Madrid.