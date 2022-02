Frank-Walter Steinmeier é reeleito presidente da Alemanha

Frank-Walter Steinmeier foi eleito para um segundo mandato como presidente da Alemanha, este domingo, com 1.045 dos 1.437 votos na chamada Bundesversammlung (Convenção Federal) em Berlim.



Fazem parte da convenção os membros do Bundestag da Alemanha, ou câmara baixa do parlamento, juntamente com um número igual de delegados escolhidos pelos 16 estados do país, ou Länder.



Entre os últimos delegados estavam algumas personalidades conhecidas, incluindo a ex-chanceler Angela Merkel, o treinador nacional de futebol, Hansi Flick, o virologista Christian Drosten e o pianista Igor Levit.



O social democrata, de 66 anos, foi duas vezes ministro das Relações Exteriores de Merkel e anteriormente serviu como chefe de gabinete do chanceler Gerhard Schröder.

Um estudo de opinião revela que 85% dos residentes na Alemanha acham que Steinmeier está a fazer um bom trabalho.