Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fraude em análises laboratoriais de carne brasileira causaram quebra de confiança na UE

"A questão do controlo sanitário animal e vegetal é baseada em confiança", declarou João Gomes Cravinho.

22:26

A descoberta de fraudes na emissão de resultados de análises laboratoriais nas carnes exportadas por empresas do Brasil para a Europa causou uma quebra de confiança, disse esta sexta-feira João Gomes Cravinho, embaixador da União Europeia no país.



"A questão do controlo sanitário animal e vegetal é baseada em confiança. Quando a confiança é abalada, não sobra muito. O que foi visto aqui [no Brasil] é falsificação laboratorial, o que é um facto gravíssimo", declarou.



"Uma coisa é uma concentração de carne não ser verificada outra coisa é vir com um certificado falsificado. Isto é muito grave", acrescentou o embaixador, após um evento na Câmara Portuguesa do Comércio, em São Paulo.



João Gomes Cravinho referia-se a um desdobramento da operação 'Carne Fraca', que desvendou um esquema de falsificação mantido pela empresa BRF, uma das gigantes brasileiras que atuam no sector de exportação de frango e de carne bovina.



Segundo investigações da polícia brasileira tornadas públicas a 11 de fevereiro, cinco laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura e setores de análises da empresa BRF, falsificaram resultados de exames em amostras do processo industrial, fornecendo dados fictícios.



Questionado sobre um pedido de esclarecimento feito pela UE ao Governo brasileiro após o desdobramento da última fase da operação Carne Fraca, o embaixador disse que o bloco europeu aguarda para hoje as respostas.



"Estamos a aguardar uma resposta por parte das autoridades brasileiras a um conjunto de questões que colocamos (...). Penso que as respostas devem vir hoje, porque foi prazo que demos. Durante a próxima semana isso será analisado", esclareceu.



Irregularidades em certificados laboratoriais preocupam a UE, porque o Brasil foi responsável por 50% de toda a carne de frango importada pelo bloco até novembro do ano passado, período em que União importou 376 mil toneladas.