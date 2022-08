Freira americana raptada em África libertada após oito anos presa

Uma freira americana foi libertada, após ter sido raptada em Burkina Faso, em África no ano de 2014 por homens armados.Suellen Tennyson, de 83 anos, da ordem das marianitas da Santa Cruz, foi feita refém a 5 de abril na paróquia de Yalgo."A irmã Suellen encontra-se atualmente num local seguro e de boa saúde", afirmou Theophile Nare, bispo da diocese local.De acordo com a agência noticiosa Reuters, gurpos militantes, alguns com ligações à Al-Qaeda e do Estado Islâmico, ocuparam grandes extensões de território em Burkina Faso e realizaram ataques frequentes ao exército e a civis.