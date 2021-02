Uma freira francesa que é considerada como a pessoa mais velha da Europa e a segunda mais velha do Mundo sobreviveu à Covid-19 e está pronta para comemorar, amanhã, o seu 117º aniversário. Julga-se que será a pessoa mais velha a resistir ao novo coronavírus desde o início da pandemia.









Lucile Randon, que adotou o nome de irmã André quando entrou para o convento, em 1944, testou positivo à Covid-19 a 16 de janeiro no lar onde reside, em Toulon, no sul de França. Foi imediatamente isolada dos restantes utentes e recebeu todos os cuidados, nunca tendo chegado a apresentar qualquer sintoma. Já esta semana foi considerada curada, mesmo a tempo de celebrar mais um aniversário, que será festejado de forma mais recatada do que habitualmente devido à pandemia.

“Não tive medo de morrer. Estou feliz por estar aqui mas não me importava de ter partido para outro lugar para ir ter com o meu irmão mais velho e os meus avós”, disse a religiosa, que é cega e se desloca em cadeira de rodas, e que é descrita pelos funcionários do lar como uma pessoa “muito bem-disposta e jovial”.





Nascida a 11 de fevereiro de 1904, a irmã André é atualmente considerada como a pessoa mais velha da Europa e a segunda mais velha em todo o Mundo, atrás da japonesa Kane Tanaka, que fez 118 anos a 2 de janeiro.