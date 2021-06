Freira italiana morta em culto satânico por adolescentes reconhecida como mártir da Igreja Católica

Uma freira italiana que em 2000 foi esfaqueada mortalmente e de forma violenta por três raparigas adolescentes, aparentemente fascinadas por cultos satânicos, foi hoje reconhecida como mártir da Igreja Católica.

Horas antes da cerimónia de declaração no norte de Itália, o Papa Francisco elogiou a figura da irmã Maria Laura Mainetti e descreveu as agressoras da religiosa como "prisioneiras do mal".

A declaração de mártir é decisiva para o processo de beatificação dentro da Igreja, mas, neste tipo de caso, não é necessário reconhecer um milagre.