Freiras católicas encorajadas a falar sobre o abuso sexual

O grupo internacional de freiras católicas apela às religiosas de todo o mundo para que falem sobre o abuso sexual cometido por padres e outros abusos de poder, e anunciou iniciativas para proteger as crianças sob os seus cuidados.A União Internacional das Superioras Gerais (UISG), que representa líderes de cerca de 400 mil freiras, emitiu esta sexta-feira uma declaração após a sua assembleia trienal.O grupo refere que as 850 superioras que participaram foram informadas dos diferentes tipos de abuso de poder que as irmãs podem sofrer e da importância em ensiná-las a enfrentá-los, incentivando-as "a iniciar conversas abertas" sobre o assunto nas suas congregações.Na declaração final, a União Internacional das Superioras Gerais condena o abuso de todos os tipos, incluindo o abuso de mulheres religiosas.De 6 a 10 de maio de 2019, a XXI Assembleia Plenária da UISG, que teve lugar em Roma de 06 a 10 de maio, reuniu mais de 850 superiores gerais de 80 países, mas só agora foi divulgado o comunicado final dando conta que, durante a assembleia, o conselho executivo apresentou aos participantes as duas declarações públicas emitidas pela UISG, condenando abusos de todo tipo, incluindo o abuso de religiosas.A primeira declaração foi feita em novembro de 2018 pela UISG e a declaração de fevereiro de 2019 foi desenvolvida com a União dos Superiores Gerais.Carmen Sammut, presidente cessante da UISG, falou sobre a necessidade de novas abordagens para responder ao abuso de menores e adultos vulneráveis em congregações religiosas e na Igreja, descrevendo quatro iniciativas concretas que a UISG está a desenvolver atualmente.As iniciativas preveem a criação de uma comissão sobre as múltiplas dimensões do "cuidado de pessoas", 'workshops' sobre o cuidado de pessoas e a criação de ambientes seguros, a ajuda aos membros de congregações para formular e implementar protocolos, códigos de conduta e diretrizes de salvaguarda em colaboração com a Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores, e a criação com as conferências dos religiosos de grupos de escuta de profissionais que possam oferecer acompanhamento às vítimas.O abuso sexual de freiras por padres tem sido tabu há séculos, mas notícias recentes quebraram o silêncio.