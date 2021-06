Frente unida para destituir Bolsonaro como presidente do Brasil

Políticos de esquerda e direita, advogados, entidades da sociedade civil e até ex-apoiantes arrependidos estão a planear instaurar no Congresso brasileiro um “superpedido” para destituição do presidente Jair Bolsonaro. O movimento visa reunir num só os 121 pedidos de destituição já apresentados no Congresso mas que até agora não foram analisados pelo presidente daquela câmara, Arthur Lira, aliado do presidente.



Além de todos os partidos da esquerda e de lideranças ao centro, o “superpedido” também é subscrito por nomes conhecidos da direita, como os deputados Alexandre Frota e Joice Hasselmann, eleitos pelo mesmo partido que Bolsonaro. O documento deve reunir mais de 20 acusações de crimes alegadamente cometidos por Bolsonaro, entre eles o apoio e participação do presidente em atos que pediram o encerramento do Congresso e do Supremo Tribunal e a instauração de uma nova ditadura militar. Bolsonaro será ainda acusado de genocídio como corresponsável pelas 500 mil mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil e por violar medidas sanitárias ao recusar usar máscara e promover ajuntamentos. Será também acusado por interferência nas Forças Armadas ao destituir os chefes dos três ramos militares, e na Polícia Federal para proteger os filhos, acusados de corrupção.

