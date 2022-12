Frio polar mata pelo menos 34 pessoas nos EUA e quatro no Canadá

A vaga de frio polar que atinge a América do Norte já matou pelo menos 34 pessoas nos EUA e quatro no Canadá. As vítimas mortais neste último país foram causadas pelo despiste de um autocarro numa estrada gelada, junto a Merritt, na Colúmbia Britânica.O frio invulgar que atinge a América do Norte até ao Rio Grande, na fronteira com o México, é causado por um chamado ‘ciclone-bomba’, que surge quando a pressão atmosférica cai de forma abrupta e súbita, causando nevões e ventos gelados. As vítimas mortais nos EUA foram registadas nos estados do Vermont, Ohio, Missouri, Wisconsin, Kansas e Colorado.