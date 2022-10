Fuga de russos é risco para fechar fronteiras

França vai fechar as fronteiras, reintroduzindo os controlos terrestres, aéreos e marítimos, já a partir de 1 de novembro e pelo menos até 30 de abril. E uma das justificações é a fuga de centenas de milhares de russos do seu país, após a mobilização parcial para serviço militar decretada por Vladimir Putin a 21 de setembro. O governo francês alerta que essa pressão nas fronteiras externas da União Europeia pode ser explorada por "indivíduos sinalizados", como ex-combatentes chechenos e máfias russas, para entrarem na área Schengen - da qual Portugal faz parte - furtando-se aos controlos.



As autoridades francesas, na carta a que o CM teve acesso, de informação aos países Schengen, referem que a pressão nas fronteiras externas "não permite atualmente que o conjunto dessas pessoas seja objeto de análises de segurança apropriadas". O grupo EMPACT - de combate ao crime organizado - confirma a ameaça emergente. A guerra na Ucrânia levou à entrada nesse país de jihadistas radicais e grupos de extrema-direita, provenientes de países da União Europeia. Um "fenómeno novo", que exige "particular vigilância" para identificar os que regressarão à UE com experiência de combate.





França afirma que a ameaça terrorista "de inspiração jihadista" está a "nível elevado" no país e apresenta "riscos e características novas", que justificam manter o alerta de "risco de atentado". O maior perigo é a entrada não detetada de combatentes terroristas, "europeus ou não", no espaço Schengen, provenientes de locais como o Afeganistão - "onde a Al-Quaeda encontrou importantes margens de ação" e tem "aumentado" a capacidade de "projeção exterior" e os riscos "de infiltração". Recentemente, refere França, foram detetadas pessoas com esse perfil nas fronteiras externas da UE, por onde este ano já entraram mais de 200 mil ilegais.Vários países sinalizaram, afirma França, radicais instalados na Europa a traficar migrantes. Os nomes aparecem nos inquéritos de terrorismo.As entradas irregulares a partir da ‘rota dos Balcãs’ e o fluxo migratório para o Reino Unido são "riscos". Esta última teve 57 784 ‘fixados’ até 25 de setembro, já mais que em todo o 2021.Início dos julgamentos dos ataques terroristas de Nice (2016) e do comboio Thalys (2015) "reforçam o risco de atentado".